Kerbers Olympia-Generalprobe in Hamburg

Angelique Kerber will sich in ihrer Comeback-Saison beim Heimspiel in Hamburg den Feinschliff für die Olympischen Spiele in Paris holen. Die gebürtige Kielerin wird erstmals beim WTA-Turnier in der Hansestadt (20. bis 26. Juli) aufschlagen, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Das olympische Tennisturnier startet nur einen Tag nach dem Finale im Hamburger Stadtpark, beide Events werden auf Sand gespielt.