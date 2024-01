Tennis: Maria bei WTA-Turnier in Thailand im Achtelfinale

Nach ihrem Zweitrundenaus bei den Australian Open hat die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria (Bad Saulgau) das Achtelfinale des WTA-Turniers in Hua Hin/Thailand erreicht. Gegen die ungesetzte Niederländerin Arianne Hardono setzte sich die 36-Jährige klar mit 6:3, 6:1 durch.

Im Achtelfinale tritt die Weltranglisten-44. gegen die US-Amerikanerin Katie Volynets an. Maria, die an Nummer vier gesetzt ist, geht als Favoritin in das Duell mit der Nummer 125 der Welt.