WTA-Event in Bad Homburg 2024 erstmals als 500er-Turnier

Das WTA-Turnier in Bad Homburg erfährt im Jahr 2024 eine Aufwertung. Bei seiner vierten Ausgabe wird das Ende Juni auf Rasen ausgetragene Event erstmals in der 500er-Kategorie der Frauentennis-Organisation angesiedelt sein. Dadurch verdoppelt sich beim bisherigen 250er-Turnier, das 2021 erstmals ausgetragen wurde, die Anzahl der zu vergebenen Weltranglistenpunkte.

Die Bad Homburg Open, für die die dreifache Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber als Botschafterin fungiert, steigen damit in die Kategorie der größten deutschen Tennisturniere auf. Weitere 500er-Events sind die Männer-Wettbewerbe in Halle, Hamburg und München sowie die WTA-Turniere in Stuttgart und Berlin. Nach Angaben der Organisatoren verdreifacht sich in Bad Homburg durch die Umstellung auch das Preisgeld auf nun eine knappe Million US-Dollar.