Tennis: Maria siegt wieder

Tatjana Maria hat nach zwei deutlichen Niederlagen auf der Tennistour wieder einen Erfolg gefeiert. Die Weltranglisten-50. gewann zum Auftakt des WTA-Turniers in Dubai gegen die drei Ränge besser platzierte Französin Varvara Gracheva 6:2, 6:1. In der zweiten Runde trifft Maria entweder auf die an Position 15 gesetzte Ukrainerin Elina Switolina oder deren Landsfrau Anhelina Kalinina.

Bei den beiden Turnieren zuvor in Cluj-Napoca/Rumänien und Doha/Katar war Maria (36) jeweils nach deutlichen Pleiten früh ausgeschieden. Beim mit 3,2 Millionen Dollar dotierten Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist sie die einzige Deutsche im Feld, das angeführt wird von der Weltranglistenersten Iga Swiatek. Die Polin hatte am Samstag in Doha ihren ersten Turniersieg der Saison gefeiert.