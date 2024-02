Tennis: Ostapenko gewinnt zweiten Titel der Saison

Die Lettin Jelena Ostapenko (26) hat beim Tennisturnier in Linz ihren zweiten WTA-Titel der Saison gewonnen. Die frühere French-Open-Siegerin setzte sich im Finale der topgesetzten Spielerinnen gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa 6:2, 6:3 durch. Ostapenko hatte zu Beginn des Jahres bereits in Adelaide/Australien triumphiert, Alexandrowa auf dem Weg ins Finale in Österreich unter anderem die Dortmunderin Jule Niemeier geschlagen.