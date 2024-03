Collins gewinnt WTA-Turnier in Miami

Die US-Amerikanerin Danielle Collins hat ihre Abschiedstour auf der Tennis-Bühne mit dem Titel beim WTA-Turnier in Miami gekrönt. Die 30-Jährige, die am Saisonende ihre aktive Laufbahn beendet, bezwang in ihrem ersten Endspiel auf 1000er-Level die Kasachin Jelena Rybakina am Samstag mit 7:5, 6:3 und holte den dritten Titel ihrer Karriere auf der WTA-Tour.