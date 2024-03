Kerber mit emotionalen Worten nach Auftaktsieg

Angelique Kerber hat nach ihrem erlösenden Auftaktsieg beim WTA-Turnier in Indian Wells emotionale Worte an ihre kleine Tochter Liana gerichtet. "Es ist verrückt, wie schnell ein Jahr vergangen ist", sagte die 36-Jährige und fügte auf eine entsprechende Frage an: "Die Botschaft für sie wäre: Folge deinem Herzen, genieße, was du liebst, und träume von Großem."