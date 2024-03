Indian Wells: Kerber landet emotionalen Sieg

Die 36-Jährige ließ am Freitag beim hochklassigen WTA-Turnier in Indian Wells ihre frühere Klasse aufleben und bezwang die Weltranglistenzehnte Jelena Ostapenko in der zweiten Runde. Dabei drehte die Deutsche nach Satzrückstand auf und besiegte die favorisierte Lettin mit 5:7, 6:3, 6:3. Ein besonderer Sieg für die Kielerin. Eine höher platzierte Gegnerin hatte sie schließlich zuletzt im August 2021 geschlagen.