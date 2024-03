Tennis: Kerber schlägt beim WTA-Turnier in Berlin auf

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber schlägt in der Vorbereitung auf ihre Wimbledon-Rückkehr beim WTA-Turnier in Berlin (15. bis 23. Juni) auf. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. „In Deutschland zu spielen ist immer etwas Besonderes, und wer mich kennt, weiß, dass ich mein Herz auf dem Platz lassen werde“, wird Kerber in einer Mitteilung zitiert.