Tod ihres Ex-Partners: Sabalenka tief getroffen

"Konstantins Tod ist eine unvorstellbare Tragödie, und obwohl wir nicht mehr zusammen waren, ist mein Herz gebrochen", sagte die Belarussin in ihrer ersten Stellungnahme seit Kolzows Tod: "Bitte respektieren Sie meine Privatsphäre und die seiner Familie in dieser schwierigen Zeit."

Der ehemalige NHL-Spieler Kolzow war im Alter von 42 Jahren gestorben. Das gab der belarussische Eishockeyverband am Dienstag bekannt. Kolzow sei "plötzlich verstorben", hieß es in der Erklärung. Die Polizei in Miami, wo Kolzow verstarb, geht von einem Selbstmord aus, das teilte die Behörde später am Tag nach AFP-Angaben mit.