WTA-Turnier in Stuttgart mit starkem Teilnehmerfeld

Neben der US-Open-Siegerin von 2021, Emma Raducanu, die sich nach Verletzungen zurückkehrt, hat auch Angelique Kerber (Kiel) einen Platz in Stuttgart sicher. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin kämpft sich nach der Geburt ihrer Tochter Liana vor einem Jahr zurück in die Weltspitze und machte in der vergangenen Woche beim Masters-Turnier in Indian Wells wieder auf sich aufmerksam. Weitere deutsche Spielerinnen dürften durch die beiden verbleibenden Wild-Cards und die Qualifikation dazukommen.