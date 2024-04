Frühes Aus für Korpatsch in Charleston

Tennisspielerin Tamara Korpatsch ist auch beim WTA-Turnier in Charleston an ihrer Auftaktgegnerin gescheitert. Beim Sandplatzturnier in South Carolina unterlag die Hamburgerin der australischen Qualifikantin Daria Saville 4:6, 6:3, 2:6 und muss damit seit den Australian Open weiter auf ihren zweiten Matchgewinn im Hauptfeld in diesem Jahr warten.