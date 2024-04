Jabeur kritisiert Organisatoren: "Frauen mehr respektieren"

Tennisprofi Ons Jabeur hat nach ihrem Viertelfinaleinzug in Madrid die europäischen Turnierorganisatoren kritisiert und mehr Gleichberechtigung gefordert. "Die Art und Weise, wie sie hier mit Frauen und Männern umgehen, ist völlig unterschiedlich", sagte die Tunesierin am Montag.

Frauen würden nicht den gleichen Zugang zu Trainingsplätzen erhalten wie Männer, zudem WTA-Spiele nicht so häufig im Fernsehen gezeigt wie ATP-Matches. "Hier in Spanien würde ich gerne ins Hotel gehen, den Fernseher anmachen und mir das Tennisspiel einer Frau ansehen", so Jabeur. Doch sie habe sich "nicht ein einziges Mal" eines anschauen können.