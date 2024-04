"Kerber wäre die größte Tennisspielerin aller Zeiten": Petkovics Loblied auf ihre einstige Rivalin

Petkovic: “Kerber wäre die größte Tennisspielerin aller Zeiten“

Die 36-Jährige erklärte, dass sie zwar nie neidisch auf ihre Kontrahentin gewesen sei, jedoch gerne in Kerbers Haut gesteckt hätte, als diese in Bestform war. Auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit gewann Kerber im Jahr 2016 sowohl die Australian Open als auch die US Open. Zudem erreichte sie das Finale in Wimbledon und bei Olympia. Petkovic verriet, dass sie sich über Kerbers Titel „ekstatisch“ gefreut habe.