Maria und Siegemund im Viertelfinale von Bogota

Titelverteidigerin Tatjana Maria und Laura Siegemund haben beim WTA-Turnier in Bogota das Viertelfinale erreicht. Die 36-Jährige Maria (Bad Saulgau) bezwang zunächst Julia Riera aus Argentinien nach einem Fehlstart noch 2:6, 6:0, 6:2 und trifft nun auf Lokalmatadorin Camila Osorio. In den vergangenen beiden Jahren hatte Maria das Turnier in Kolumbien gewonnen.