Siegemund verpasst zweite Runde in Madrid

Auf die erfolgreiche Qualifikation folgt das schnelle Aus: Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier in Madrid den Sprung in die zweite Runde verpasst. Die 36-jährige Schwäbin fand am Mittwoch beim 1:6, 2:6 kein Erfolgsrezept gegen die Kroatin Donna Vekic. Zuletzt hatte Siegemund auch in Stuttgart ein Erstrundenaus akzeptieren müssen.