Tennis: Maria scheitert zum Auftakt in Stuttgart

Tennisprofi Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat beim stark besetzten WTA-Turnier in Stuttgart ihr Auftaktmatch gegen Elise Mertens verloren und ist in der ersten Runde ausgeschieden. Gegen die Belgierin unterlag die 36-Jährige in drei Sätzen 1:6, 6:4, 0:6 und verpasste damit das Zweitrundenduell mit der Weltranglistenersten und Titelverteidigerin Iga Swiatek (Polen).