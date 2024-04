Tennis: Rybakina gewinnt Titel in Stuttgart

Die kasachische Weltranglistenvierte Jelena Rybakina hat das stark besetzte WTA-Turnier in Stuttgart gewonnen. Die Wimbledonsiegerin von 2022 setzte sich im Finale gegen die ukrainische Australian-Open-Viertelfinalistin Marta Kostjuk souverän mit 6:2, 6:2 durch und feierte nach den Erfolgen in Brisbane und Abu Dhabi den dritten Titel in diesem Jahr.