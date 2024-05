Erfolg auf Sand: Kerber in Rom eine Runde weiter

Angelique Kerber hat ihr erstes Match auf Sand seit fast zwei Jahren gewonnen. Die 36-Jährige aus Kiel setzte sich beim WTA-Turnier in Rom in der ersten Runde gegen Lauren Davis aus den USA problemlos mit 6:1, 6:0 durch. Weiter geht es im Foro Italico für die frühere Nummer eins der Welt gegen die an Position 17 gesetzte Russin Weronika Kudermetowa.