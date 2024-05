Hamburger WTA-Turnier findet nicht statt

Die Organisatoren des WTA-Turniers in Hamburg sind bei ihrer Suche nach einem Austragungsort letztlich ohne Erfolg geblieben und haben die Lizenz für ein Jahr nach Rumänien abgegeben. Dies teilte Turnierdirektorin Sandra Reichel von der Agentur MatchMaker mit. Statt in der Hansestadt wird nun im Juni in Iasi Tennis gespielt.

"Wir sind in einem Ausnahmejahr und mussten uns schweren Herzens nach Abwägung aller erdenklichen Szenarien für eine Zwangspause des Turniers entscheiden – auch um die Lizenz nicht zu gefährden", sagte Reichel: "Für die Zukunft sind wir bereits in guten Gesprächen, um eine langfristige Lösung in Hamburg auszuarbeiten. Hamburg verdient ein Weltklasse-Damentennisturnier."