Nach 52 Jahren: Frauen-Comeback im Londoner Queen's Club

Am Schauplatz von Boris Beckers erstem Turniersieg auf der ATP-Tour schwingen bald auch wieder Frauen das Tennis-Racket. Auf dem Rasen des Londoner Queen‘s Club findet 2025 nach Angaben des britischen Verbandes erstmals nach 52 Jahren ein WTA-Turnier zur Vorbereitung auf Wimbledon statt. Demnach ist als Termin die erste Woche nach den French Open auf dem Sand von Paris vorgesehen, bevor unmittelbar danach an gleicher Stelle die traditionsreiche ATP-Veranstaltung der Männer folgt.

Becker gewann in Queen‘s seinen ersten Titel als Profi

Zwar soll das WTA-Event deswegen im kommenden Jahr zunächst als Testlauf steigen, doch der zuständige Verbandsdirektor Chris Pollard glaubt an eine längerfristige Zukunft beider Wettbewerbe in Queen's: "Wimbledon zeigt ja bereits, dass Rasen zwei Wochen Tennis vertragen kann. Wir haben außerdem viele unabhängige Untersuchungsergebnisse, dass die Spiele der Männer in keinster Weise negativ von dem vorherigen Frauen-Turnier beeinträchtigt sein werden."

Becker hatte im Juni 1985 in Queen's als weithin unbekannter Teenager seinen ersten Titel als Profi gewonnen. Wenige Wochen später sorgte der damals 17 Jahre alte Leimener durch seinen Triumph bei Grand-Slam-Turnier in Wimbledon für eine der größten Sensationen der Tennis-Geschichte und auch in der deutschen Sport-Historie. Bis 1996 gewann Becker noch drei weitere Male in dem Londoner Vorort.