Rüpel-Rapper lässt Tennisturnier platzen

Eigentlich hätte im Hamburger Stadtpark vom 20. bis zum 26. Juli 2024 das WTA-Turnier stattfinden sollen und dafür die idyllisch gelegenen Anlagen des THC Horn-Hamm genutzt werden. Doch aus diesen Plänen wird nichts, wie Veranstalterin Sandra Reichel dem tennis MAGAZIN in einem ausführlichen Statement bestätigte.

Der zentrale Grund: zwei parallel geplante Konzerte des Berliner Rappers Finch. Denn die Courts des THC Horn-Hamm liegen in unmittelbarer Nähe zu einer Freilichtbühne, auf der im Sommer immer wieder große Konzerte mit bis zu 4.000 Besuchern abgehalten werden. „Einer der Faktoren ist der Lärmpegel inklusive der Soundchecks, der genau in die Richtung geht, in der der Center Court geplant war“, sagte Reichel.