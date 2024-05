Siegemund verliert im Viertelfinale von Rabat

Laura Siegemund (36) hat ihr erstes Einzel-Halbfinale der WTA-Saison verpasst. Die Weltklasse-Doppelspielerin aus Metzingen unterlag beim Sandplatzturnier in Rabat/Marokko Wiktorija Tomowa (Bulgarien) 4:6, 3:6. Zuvor hatte die Weltranglisten-78. Siege über die an Position zwei gesetzte Russin Anna Blinkowa und Camila Osorio (Kolumbien) gefeiert.

Weiter geht es für Siegemund ab Sonntag bei den French Open in Paris, wo sie im Einzel sowie im Doppel an der Seite der Tschechin Barbora Krejcikova antritt. Besonders im Doppel rechnet sie sich Chancen aus, zuletzt standen Siegemund/Krejcikova in Madrid im Finale, in der Weltrangliste wird Siegemund auf Position sechs geführt.