Tennis: Sabalenka und Sakkari schlagen in Berlin auf

Das WTA-Turnier in Berlin (15. bis 23. Juni) hat sich die Zusage weiterer Top-Spielerinnen gesichert. Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, wird Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka beim mit 922.573 US-Dollar dotierten WTA-500-Turnier im Steffi-Graf-Stadion aufschlagen. Neben der Weltranglistenzweiten wird sich auch Maria Sakkari, derzeit Achte der WTA, in Berlin auf den Höhepunkt in Wimbledon vorbereiten.