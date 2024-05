WTA-Turnier in Hamburg auf kurzfristiger Stadionsuche

Die Veranstalter des WTA-Turniers in Hamburg suchen knapp zweieinhalb Monate vor dem Start des Tennis-Events nach einem neuen Austragungsort. Die zunächst eingeplante Anlage des THC von Horn und Hamm kommt nicht mehr in Frage. Dies bestätigte die Agentur MatchMaker dem SID. Zuerst hatte das Tennis Magazin von der Entwicklung berichtet.

"Der zentrale Grund sind die am Halbfinal- und Finaltag bestätigten zwei Konzerte eines Rappers auf der Freilichtbühne im Stadtpark, die bereits ausverkauft sind", sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel von der Agentur MatchMaker in einer Stellungnahme: "Die Auswirkungen durch den Konzertbetrieb sind aus Sicht des Veranstalterteams und der Frauenprofitennisorganisation WTA so immens, dass sich das Turnier nicht mit der Qualität durchführen lässt, die wir für die Spielerinnen und die Fans gewährleisten müssen."