Frühes Aus für Maria in Bad Homburg

Die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria kommt in der Rasensaison nicht in Schwung. Die Weltranglisten-61. aus Bad Saulgau musste sich beim Heimturnier in Bad Homburg in der ersten Runde Wiktorija Tomowa mit 1:6, 3:6 geschlagen geben. Maria war bei ihrem vergangenen Auftritt im englischen Nottingham in der zweiten Runde gescheitert.

In Bad Homburg sind nunmehr noch zwei deutsche Spielerinnen im Einsatz. Der besondere Fokus liegt hierbei auf der Kielerin Angelique Kerber. Die Wimbledonsiegerin von 2018 war zuletzt in Berlin in der ersten Runde gescheitert und will sich in Bad Homburg wichtige Matchpraxis für Wimbledon (1. bis 14. Juli) holen. Ihre Auftaktgegnerin ist Diana Schnaider. Des weiteren spielt Tamara Korpatsch (Hamburg) gegen die an Nummer vier gesetzte Brasilianerin Beatriz Haddad Maia.