Kerber-Bezwingerin Schnaider triumphiert in Bad Homburg

In Wimbledon hat Schnaider ein hartes Los erwischt: In der ersten Runde trifft sie am Dienstag auf die frühere Finalistin Karolina Pliskova (Tschechien). Kerber, die in London mit einer Wildcard am Start ist, bekommt es ebenfalls am Dienstag mit Julija Putinzewa aus Kasachstan zu tun. Die frühere Wimbledonsiegerin hatte vor Bad Homburg auch in Berlin ihr Erstrundenmatch verloren.