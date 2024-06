Maria in Nottingham ausgeschieden

Tatjana Maria scheitert beim WTA-Turnier in Nottingham. Nach einem guten ersten Satz kommt die Gegnerin der 36-Jährigen besser ins Spiel.

Die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist beim Start in die Rasensaison früh gescheitert. Die Weltranglisten-56. aus Bad Saulgau unterlag beim WTA-Turnier in Nottingham/England im Achtelfinale der an Nummer fünf gesetzten Polin Magdalena Frech 6:3, 3:6, 1:6.