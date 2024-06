Maria kämpft sich beim Rasenauftakt in Runde zwei

Tatjana Maria hat zu Beginn der WTA-Rasensaison einen holprigen, aber erfolgreichen Start hingelegt. Gegnerin Emiliana Arango stellt die Deutsche in Nottingham vor große Probleme.

Die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hat zu Beginn der WTA-Rasensaison einen holprigen, aber erfolgreichen Start hingelegt. Die Weltranglisten-56. aus Bad Saulgau gewann beim Turnier im englischen Nottingham am Dienstag ihr Erstrundenmatch gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango 4:6, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6). In der zweiten Runde trifft Maria auf die an Nummer fünf gesetzte Polin Magdalena Frech.