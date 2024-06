Tennis: 15-jährige Stusek scheitert nach starkem WTA-Debüt

Nachwuchsspielerin Julia Stusek hält in ihrem Erstrundenspiel gegen Peyton Stearns gut mit.

Die erst 15-jährige Tennisspielerin Julia Stusek ist bei ihrem Debüt auf der WTA-Tour in der ersten Runde gescheitert. In Bad Homburg verlor Stusek (Rheinfelden) gegen die US-Amerikanerin Peyton Stearns (22) in zwei Sätzen mit 2:6, 5:7, schlug sich gegen die Nummer 59 der Welt aber achtbar. Stusek wird derzeit auf Position 913 der Weltrangliste geführt.