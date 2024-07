Palermo: Erstrunden-Aus für Maria

Die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hat in ihrer Vorbereitung auf die Olympischen Spiele einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Weltranglisten-60. aus Bad Saulgau verlor ihr Erstrundenmatch beim WTA-Turnier in Palermo gegen die Argentinierin Maria Lourdes Carle 7:5, 1:6, 1:6.

Bei dem Sandplatzturnier wollte sich Maria (36) auf die Olympischen Spiele in Paris vorbereiten. In der französischen Hauptstadt werden die Medaillengewinner ab dem 27. Juli auf der French-Open-Anlage von Roland Garros ermittelt - also ebenfalls auf Sand. Bei den Frauen gehen in Paris neben Maria auch Angelique Kerber, Laura Siegemund und Tamara Korpatsch an den Start.