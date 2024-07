Perfekter Satz! Deutsche schafft irres Kunststück im Tennis

Emily Seibold gelingt bei einem Turnier in Slowenien ein „goldener Satz“. Ihrer Kontrahentin gönnt sie keinen Punktgewinn. Womöglich spielte jedoch auch eine Verletzung eine Rolle.

Emily Seibold gelingt bei einem Turnier in Slowenien ein „goldener Satz“. Ihrer Kontrahentin gönnt sie keinen Punktgewinn. Womöglich spielte jedoch auch eine Verletzung eine Rolle.

Die deutsche Tennis spielerin Emily Seibold hat ein unglaubliches Kunststück geschafft. Beim ITF-Turnier im slowenischen Krsko hat die 24-Jährige in der Runde der letzten 32 nicht nur gegen die Tschechin Denise Hrdinkova gewonnen, sondern ihre Kontrahentin im zweiten Satz regelrecht abgefertigt.

Auf ein 6:3 im ersten Satz folgte ein 6:0 im zweiten Satz, den Seibold verlustpunkfrei für sich entschied. Bei keinem einzigen Spiel gelang der Tschechin im zweiten Satz überhaupt nur ein Punkt gegen die Weltranglisten-834. Seibold, der somit ein goldener Satz gelang, in dem sie alle 24 Punkte holte und keinen Ballwechseln verlor.

Unklar bleibt, ob ihre 20 Jahre alte Kontrahentin, die auf Platz 826 der Weltrangliste steht, sich eine Verletzung zugezogen hatte und deshalb keine Gegenwehr mehr leisten konnte. So dauerte der zweite Satz lediglich 18 Minuten. Außerdem war Hrdinkova im ersten Satz mit 3:1 in Führung, bevor Seibold satzübergreifend elf Spiele in Serie für sich entschied.