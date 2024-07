Tennis: Lys in Prag im Achtelfinale

Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Prag das Achtelfinale erreicht. Die 22-Jährige gewann ihr Erstrundenmatch gegen die Qualifikantin Anastassija Soboljewa (Ukraine) mit 6:4, 6:3 und trifft nun auf die an eins gesetzte Tschechin Linda Noskova.

Auch Tamara Korpatsch, Mona Barthel und Ella Seidel waren zuvor beim mit 245.528 Euro dotierten Turnier in Tschechien im Einsatz. Korpatsch (Hamburg) unterlag in der ersten Runde Ena Shibahara nach drei Stunden mit 6:7 (5:7), 6:3, 5:7. Die ungesetzte Japanerin trifft nun am Mittwoch im Achtelfinale auf Seidel. Die Hamburgerin war bereits am Sonntag ins Achtelfinale eingezogen.