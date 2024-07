Tennis: Lys und Seidel überstehen in Budapest Runde eins

Tamara Korpatsch verliert in drei Sätzen gegen die US-Amerikanerin Pera und verpasst das Achtelfinale. Für zwei weitere deutsche Starterinnen geht es dagegen im Achtelfinale von Budapest weiter.

In Eva Lys und Ella Seidel haben zwei der drei Starterinnen des Deutschen Tennis Bundes (DTB) ihre Erstrundenduelle beim WTA -Turnier in Budapest gewonnen. Nur Tamara Korpatsch konnte nicht nachziehen, sie wäre bei einem Erfolg im Achtelfinale auf Lys getroffen.

Korpatsch verpasst deutsches Duell

Die 22 Jahre alte Lys erledigte am Dienstag ihre Aufgabe glatt in zwei Sätzen, gegen die Argentinierin Nadia Podoroska siegte die Nummer 129 der Welt mit 6:3, 6:0. Im Achtelfinale bekommt sie es nun mit Korpatsch-Bezwingerin Bernarda Pera (USA) zu tun. Pera bezwang die in der Weltrangliste auf Rang 89 platzierte Korpatsch mit 7:5, 2:6, 6:2.