Ehemalige Nummer Eins trennt sich von Trainer

Ein erfolgreiches Duo

Osaka hatte mit Fissette (44) von 2019 bis 2022 und nach der Geburt ihrer Tochter im vergangenen Jahr zusammengearbeitet. Die Titel bei den US Open 2020 und den Australian Open 2021 waren die größten Erfolge des Duos, daran anknüpfen konnte das Duo in diesem Jahr nicht. Bei den vier Grand-Slam-Turnieren kam Osaka nicht über die zweite Runde hinaus. Bei den Olympischen Spielen in Paris unterlag sie zum Auftakt gegen Kerber .

„Ich habe das Gefühl, dass ich viel härter arbeite als jemals zuvor in meinem Leben, also muss sich etwas daraus entwickeln“, sagte sie nach ihrem Aus zuletzt in New York und ergänzte. „Okay, das muss nicht passieren, aber ich denke, es wird.“