Tennis: Maria in Seoul früh ausgeschieden

Tatjana Maria scheidet auch beim WTA-Turnier in Seoul in der ersten Runde aus. Gegen eine Bulgarin setzt es eine Dreisatz-Niederlage.

Tennis-Profi Tatjana Maria ist auch beim WTA-Turnier in Seoul in der ersten Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins unterlag beim mit 922.573 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der südkoreanischen Hauptstadt der Bulgarin Wiktorija Tomowa 2:6, 6:1, 0:6. Bereits in der vergangenen Woche hatte Maria, die in der Tennis-Weltrangliste Platz 82 belegt, in Guadalajara ihr Auftaktmatch verloren.