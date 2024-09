Tennis: Siegemund im Achtelfinale von Hua Hin

Tennisprofi Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier im thailändischen Hua Hin souverän das Achtelfinale erreicht. Gegen Alycia Parks aus den USA gewann die 36-Jährige 6:4, 6:3. Nun wartet die an Nummer fünf gesetzte Chinesin Wang Xiyu auf Siegemund.

Nach einem langen ersten Durchgang, in dem Siegemund beim Stand von 5:4 in einem schier unendlichen Spiel nach vier abgewehrten Breakbällen erst den neunten Satzball nutzte, ging es deutlich schneller. Nach 0:2-Rückstand holte Siegemund fünf Spiele in Folge und gewann letztlich 6:3.