WTA: Lys erreicht Halbfinale in Monastir

Tennisspielerin Eva Lys hat zum dritten Mal ein Halbfinale auf der WTA-Tour erreicht. Die 22 Jahre alte Hamburgerin gewann beim Turnier im tunesischen Monastir in der Runde der letzten acht 7:5, 6:3 gegen die Türkin Zeynep Sönmez. In der Vorschlussrunde bekommt es die Nummer 126 der Welt mit Julija Starodubzewa (Ukraine) oder Sonay Kartal (Großbritannien) zu tun.

Lys hatte zuvor im Juli 2024 in Budapest (Niederlage gegen die Russin Diana Schnaider) sowie im Oktober 2023 in Cluj-Napoca (Niederlage gegen ihr Landsfrau Tamara Korpatsch) in einem WTA-Halbfinale gestanden.