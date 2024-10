"Warum beleidigt dein Mann eine 22-Jährige?" Deutsches Tennis-Talent kontert stark

Starkes Zeichen von Eva Lys! Das deutsche Tennis-Talent hat am Freitag ihr Viertelfinale beim WTA -Turnier in Osaka (Japan) gegen Lokalmatadorin Aoi Ito mit 1:2 (7:6, 2:6, 3:6) verloren und musste sich daraufhin mit Hasskommentaren auf Instagram auseinandersetzen. Diese konterte die 22-Jährige mit einer beachtlichen Reaktion.

Nach ihrer Niederlage postete sie in ihrer Story einen Screenshot von einer Nachricht, die ihr ein Mann geschrieben hat. „Das war eine feige Scheiße, die du heute Abend abgezogen hast“, hieß es. Allerdings versah Lys den Screenshot noch mit einem bestimmten Detail: Sie markierte seine Frau und fragte: „Warum beleidigt dein Mann eine 22-Jährige auf Instagram?“

Tennis-Talent teilt Hasskommentare

Eine Reaktion darauf ist nicht bekannt. Jedoch war es nicht die einzige Hassnachricht, die das deutsche Tennis-Talent bekam. Lys postete eine weitere Story, in welcher sie etliche Kommentare teilte.

Lys: „Ich schätze euch alle“

Dazu appellierte die Hamburgerin: „Hassdrohungen und Beschimpfungen sollten in keinem Sport vorkommen. Es ist herzzerreißend, dass dies so häufig vorkommt und ich werde nie nicht darüber sprechen. Niemand verdient es, so behandelt zu werden - weder auf noch neben dem Platz.“