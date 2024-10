Olympiasiegerin Zheng triumphiert in Tokio

Tennis-Olympiasiegerin Zheng Qinwen hat in Tokio ihr drittes Turnier der Saison gewonnen. Die 22 Jahre alte Chinesin setzte sich im Finale gegen die frühere Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin (USA) 7:6 (7:5), 6:3 durch. Zuvor hatte Zheng bereits in Palermo triumphiert und Olympiagold in Roland Garros geholt.

Deutsche Spielerinnen waren in Tokio nicht am Start. Zheng kassierte für ihren Sieg 142.000 US-Dollar und bekam 500 Weltranglistenpunkte. Sie gehört zu den acht besten Spielerinnen des Jahres, die ab dem 3. November in Riad/Saudi-Arabien um den Titel beim WTA-Saisonfinale spielen. Kenin, die im Ranking weit zurückgefallen war, kehrt unter die Top 100 in der Weltrangliste zurück, auf ihren ersten Titel seit 2020 muss sie allerdings weiter warten.