Zweifelhafte Ehre: Dopingsünderin Sharapova in Hall of Fame gewählt

Besondere, aber zweifelhafte Ehre für Maria Scharapova: Die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin wird im kommenden Jahr in die Internationale Tennis Hall of Fame aufgenommen.

Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. „Im Ruhestand kommt man nur selten dazu, über seine Vergangenheit nachzudenken, weil man so schnell mit den Verpflichtungen des Lebens weitermacht“, sagte die Russin: „Das ist eine unglaubliche Anerkennung. Ich danke Ihnen so sehr.“