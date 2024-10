Trotz Erfolgen: Swiatek trennt sich überraschend von Trainer

Mit Tomasz Wiktorowski an ihrer Seite holte die Polin vier ihrer fünf Grand-Slam-Titel.

Die Tennis-Weltranglistenerste Iga Swiatek hat sich überraschend von ihrem Trainer getrennt. Das gab die 23 Jahre alte Polin am Freitag bei Instagram bekannt. „Nach drei Jahren mit den größten Erfolgen in meiner Karriere haben Trainer Tomasz Wiktorowski und ich beschlossen, unsere Zusammenarbeit zu beenden“, hieß es in dem Post.