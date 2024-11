Krejcikova wehrt sich gegen Kommentar: "Unprofessionell"

Wimbledonsiegerin Barbora Krejcikova hat nach den WTA Finals in Saudi-Arabien öffentlich mehr „Respekt und Professionalität in den Sportmedien“ gefordert. Die Tschechin reagierte im Sozialen Netzwerk X energisch auf einen abwertenden Kommentar eines renommierten US-Journalisten, der über ihr Aussehen gespottet hatte - in der Annahme, nicht auf Sendung zu sein. Krejcikova wollte die Respektlosigkeit nicht hinnehmen und bekam dafür viel Zuspruch.

"Als Athletin, die sich diesem Sport verschrieben hat, ist es enttäuschend, diese Art unprofessioneller Kommentare zu sehen", schrieb sie: "Das ist nicht das erste Mal, dass so etwas in der Sportwelt passiert. Ich habe mich oft dazu entschieden, nichts zu sagen, aber ich glaube, es ist an der Zeit, die Notwendigkeit von Respekt und Professionalität in den Sportmedien anzusprechen."