WTA Finals: Auch Swiatek gewinnt zum Auftakt

Titelverteidigerin Iga Swiatek hat mit einem Kraftakt eine Auftaktniederlage bei den WTA Finals in Riad verhindert. Die Polin gewann am Sonntag gegen Barbora Krejcikova aus Tschechien ihr erstes von drei Gruppenspielen mit 4:6, 7:5, 6:2 und darf damit weiter auf die Rückkehr an die Spitze der Tennis-Weltrangliste hoffen.

Swiatek und Sabalenka siegen

Das kritisch betrachtete Event in Saudi-Arabien steht ganz im Zeichen des Duells der beiden Dominatorinnen der vergangenen Jahre. Swiatek und die Belarussin Sabalenka können sich noch die Spitzenposition in der WTA-Weltrangliste zum Ende des Jahres sichern.

Sabalenka, die in diesem Jahr bei den Australian Open und den US Open triumphierte, hat dabei die bessere Ausgangsposition, sie ging mit einem Vorsprung und als Nummer eins ins Turnier. Swiatek, Siegerin der diesjährigen French Open, müsste hingegen den Titel in Riad holen und auf mindestens eine Niederlage von Sabalenka vor dem möglichen Finale hoffen, um die Saison an der Spitze zu beenden.