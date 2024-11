WTA-Finals: Gauff ringt Zheng nieder

Gauff ist jetzt inoffizielle Weltmeisterin und holt damit im zweiten Jahr in Folge einen großen Titel. 2023 hatte sie die US Open gewonnen, auch in diesem Jahr war Gauff in großer Form. Bei den Australian Open und den French Open stand sie jeweils im Halbfinale, insgesamt gewann sie zwei Turniere auf der WTA-Tour. Darunter im vergangenen Monat das 1000er-Turnier in Peking. Zheng verpasste den krönenden Abschluss des Jahres, in dem sie im Sommer Olympia-Gold in Paris gewonnen hatte.