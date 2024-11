WTA Finals: Sabalenka beendet Tennisjahr auf Platz eins

Die 26-Jährige aus Belarus hat die Spitzenposition sicher, da Titelverteidigerin Iga Swiatek bei den WTA Finals in Riad ihre erste Niederlage erlitt.

Aryna Sabalenka beendet das Tennisjahr erstmals auf Platz eins der Weltrangliste. Die 26-Jährige aus Belarus hat die Spitzenposition vorzeitig sicher, da Titelverteidigerin Iga Swiatek bei den WTA Finals in Riad ihre erste Niederlage erlitt und im Ranking nicht mehr vorbeiziehen kann. Die Polin unterlag der US-Amerikanerin Coco Gauff am Dienstag in der Gruppe B 3:6, 4:6.