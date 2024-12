Augenverletzung! Tennis-Star landet in der Notaufnahme

Die kanadische Ex-Tennisspielerin Eugenie Bouchard wurde beim Pickleball-Training von einem Plastikball am Auge getroffen und verletzt. Die ehemalige Wimbledon-Finalistin musste daraufhin in der Notaufnahme eines Krankenhauses behandelt werden.

„Wurde heute beim Training von einem Pickleball am Auge getroffen. Ich war in der Notaufnahme und habe einen Kratzer auf der Hornhaut. Was wir nicht alles für diesen Sport tun!“, schrieb Bouchard auf Instagram .

Ganz fernbleiben werde sie dem Tennissport aber nicht. „Ich werde Tennisturniere einplanen, wenn ich sie in meinen Zeitplan einbauen kann. Tennis ist das, was ich liebe und was ich auch weiterhin machen möchte. Das Pickleball-Programm hat Vorrang, aber ich möchte auch weiterhin an Tennisturnieren teilnehmen“, erklärte die ehemalige Weltranglistenfünfte.