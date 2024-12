Doping-Wirbel: Was Swiatek erwartet - "Keinen Einfluss darauf, was passiert“

„Habe keinen Einfluss darauf, was passiert“

Für Swiatek, die mit dem polnischen Team in Sydney in die Saison startet, ist der Fall abgeschlossen, sie will ihren Fokus wieder auf das Tennis legen. „Ich versuche einfach, mit meinem Leben weiterzumachen und mich auf andere Dinge zu konzentrieren, auf die Saisonvorbereitung und das Tennis, denn das ist das Beste, was man nach einem solchen Fall tun kann“, sagte die 23-Jährige. Allerdings gab sie auch zu: „Ich habe keinen Einfluss darauf, was passiert.“