Kurz vor den Australian Open: Osaka verkündet Trennung

Zuletzt in Auckland war Osaka erstmals seit ihrer Babypause wieder in ein WTA-Finale eingezogen. Dieses musste sie nach einer Bauchverletzung jedoch aufgeben. 2021 hatte Osaka bei den Australian Open triumphiert. Zum Jahresende 2024 war sie noch von Verletzungsproblemen ausgebremst worden, durch den Finaleinzug in Auckland ist die Japanerin aber in die Top 50 der Weltrangliste zurückgekehrt. Die diesjährigen Australian Open beginnen am 12. Januar in Melbourne.