Osakas erstes Finale nach der Babypause endet bitter

Naomi Osaka stand erstmals seit 2022 wieder in einem WTA-Endspiel. Im ersten Satz lief es noch bestens für die Japanerin.

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Naomi Osaka hat in ihrem ersten Finale auf der WTA-Tour seit ihrer Babypause aufgeben müssen. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan gewann in Auckland den ersten Satz gegen die Dänin Clara Tauson mit 6:4, dann ließ sie sich medizinisch behandeln und zog schließlich zurück.

Osaka verriet in einem kurzen Interview nach dem Match keine Einzelheiten darüber, was sie zur Aufgabe gezwungen hat. In einer Erklärung der WTA hieß es jedoch, die 27-Jährige habe „wegen einer Bauchverletzung“ aufgegeben.